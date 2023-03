Beim Gesangverein Bayerdilling ist der letzte Ton verklungen

Plus Nach über 100 Jahren Vereinsgeschichte löst sich der Gesangverein Bayerdilling auf. Das Passionskonzert bildete einen würdigen Schlusspunkt.

Nach Tausenden gemeinschaftlichen Proben, vielen gemeinsamen Erinnerungen an gelungene Auftritte, erlebnisreichen Ausflügen, herben Schicksalsschlägen, aber auch unzähligen freudigen Ereignissen war es sowohl für Chorleiter Theo Kempf als auch für die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Bayerdilling kein leichter Entschluss: Der Chor löst sich auf. Das Passionssingen in der Pfarrkirche St. Michael war nun das letzte Konzert des Vereins, der im Jahr 1921 gegründet worden war. Gut 100 Jahre später forderten die Corona-Zwangspause, Überalterung, Krankheiten und mangelnder Nachwuchs ihren Tribut. Doch ehe der letzte Ton verklang, durften die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen bewegenden und zu Herzen gehenden Auftritt erleben. Unterstützt wurde der Chor bei dieser vorösterlichen Veranstaltung vom Männer-Doppelquartett Unterer Lech unter Leitung von Marianne Lang sowie den Stammtisch-Musikanten.

Die Thematik der Lieder und Beiträge bewegte sich gemäß der Leidensgeschichte aus der Bibel zwischen dem Palmsonntag ("Als Jesus nun einzog"), dem Karfreitag mit der Sterbestunde Jesu ("Ecce homo") und dem anbrechenden Ostermorgen ("Mein Jesus, nach des Leidens Tod"). Dabei präsentierte sich der zehnköpfige Gesangverein bei den überwiegend volkstümlich gehaltenen Liedern als intonatorisch und rhythmisch sicher und dynamischen differenziert. Besonders bewegend gestalteten die Sängerinnen und Sänger das "Ecce homo".