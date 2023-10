Dieb durchsucht Sportumkleide des SV Bayerdilling

Wieder hat sich ein ungebetener Besucher in einem Sportheim bedient. Seine Beute war allerdings nur sehr gering.

Die Serie der Diebstähle aus Sport-Umkleidekabinen setzt sich fort. Wie berichtet gab es in den vergangenen Wochen eine Häufung solcher Delikte. Jetzt teilt die Polizei Rain mit, dass sich auch in der Sportumkleide des SV Bayerdilling ein ungebetener Gast bedient hat. Der Unbekannte hat am Donnerstagabend, 28. September, zwischen 19.30 und 20 Uhr das unversperrte Sportheim durchsucht. Zu dieser Zeit hatte die Damenmannschaft gerade Training. Seine Beute war allerdings mit 4 Euro Bargeld sehr gering, weshalb sich die Bestohlene erst jetzt bei der Polizei meldete. Hinweise nimmt die PI Rain unter Telefon 09090/70070 entgegen. (AZ)

