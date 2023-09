Einbrecher in ehemaliger Metzgerei in Bayerdilling

Ein Unbekannter dringt in der Nacht auf Freitag in ein Gebäude in Bayerdilling ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in eine ehemalige Metzgerei in Bayerdilling eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter durch das Aufbrechen einer Außentür Zugang zu dem Gebäude. Obwohl sich der Eindringling in den Schlacht- und in den Verkaufsräumen aufhielt, stahl er weder Bargeld noch Ware. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Rain schließt angesichts der Umstände nicht aus, dass der oder die Einbrecher gestört wurden und deshalb keine Beute machten. Zeugen, die in jener Nacht in Bayerdilling, speziell in der Wallerdorfer Straße, verdächtige Personen oder sonstige Begebenheiten beobachteten, werden gebeten, sich zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)