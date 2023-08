Bayerdilling

vor 45 Min.

Gartenhaus in Bayerdilling steht mitten in der Nacht in Flammen

In der Nacht zum Freitag ist eine Gartenhütte in Bayerdilling zur Hälfte abgebrannt. Feuerwehren aus der gesamten Umgebung waren mit rund 75 Kräften im Einsatz. Foto: FFW Münster