Gibt es 2024 endlich wieder ein Starkbierfest in Bayerdilling?

Plus Die Fans warten schon seit sechs Jahren darauf, dass das legendäre Derblecken in "Düing" fortgesetzt wird. Jetzt hat der Verein eine Entscheidung getroffen.

Jahresversammlung beim Theaterverein Bayerdilling mit Rück- und Ausblick: Das Resümee für 2022 überschrieb der Vorsitzende, Karl Golling, mit der Schlagzeile: „Das Düinger Theater lebt!“ - Dieses Motto galt der Corona-Zeit, die von den Aktiven eine lange Zwangspause gefordert hatte. 2018 hatten sie letztmals auf der Bühne gestanden, ehe es endlich im Dezember 2022 mit der Komödie "Die Gwandlaus" endlich weitergehen durfte.

Elfriede Kunzmann und Markus Habermeyer hatten dieses fetzige Lustspiel schon frühzeitig ausgesucht und vorbereitet. Auch für die Regiearbeit hatten sie sich bereit erklärt. Die Theatermannschaft war von Inhalt und Rollen überzeugt und auch das Publikum zeigte sich begeistert. Elfriede Kunzmann gab als Spielleiterin einen Einblick in die Probenarbeit und wusste zu berichten: "Die Zuschauerzahlen aus dem Jahr 2018 wurden in vier Aufführungen im Dezember 2022 mit 820 Besuchern wieder erreicht." Das drückte sich auch bei den Einnahmen aus: Kassenverwalterin, Julia Bürle, berichtete von einem Jahresüberschuss.