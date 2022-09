Bayerdilling

07:00 Uhr

Gibt es endlich wieder ein Starkbierfest in "Düing"?

Plus Die Theaterfreunde Bayerdilling schmieden hinter den Kulissen eifrig Pläne und haben mit den Proben begonnen. Wann dürfen sich die Fans wieder aufs Politiker-Derblecken freuen?

Sie gelten als legendär und sind mit ihrem pointenreichen Lokalkolorit im Landkreis wohl einzigartig: die Starkbierfeste der Theaterfreunde Bayerdilling. Da finden sich politische Persönlichkeiten in persiflierenden Doubles auf der Bühne wieder, da gibt es pfiffige Lieder und überzeichnete Szenen aus dem realen Leben, kulinarisch ergänzt mit süffigem Gerstensaft und deftiger Brotzeit im brechend vollen, schweißgetränkten Schwarzwirt-Saal. Im besten Sinne also das, was das Publikum eben von einem Starkbierfest erwarten darf. 2018 hat es das alles zum bisher letzten Mal gegeben. Dann kam Corona, und mittlerweile sind vier Jahre der Abstinenz vergangen. Die Fans fragen sich: Wann endlich schlüpfen die Spieler wieder in die Rollen von Landrat, Bürgermeister & Co?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

