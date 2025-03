50 anwesende Mitglieder konnte der Erste Vorsitzende Michael Koppold zur Jahreshauptversammlung des SV Bayerdilling im Schwarzwirt-Saal begrüßen. Koppold schilderte die Geschehnisse des vergangenen Jahres. Hervorzuheben waren die Entfernung einer Hecke und das damit verbundene Anbringen eines neuen Fangnetzes am Trainingsgelände. Es war zudem erforderlich, nach zehn Jahren wieder sämtliche Sportplätze einer Platzsandungsmaßnahme zu unterziehen. In der Winterpause wurde der komplette Boden des Sportheimes erneuert und ein neuer Anstrich in den Räumen angebracht. Durch ein Crowdfunding konnte diese Maßnahme erfolgreich unterstützt werden. In den Berichten der Abteilungen wurden die aktuell im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften erwähnt. Die Herrenmannschaft des SVB befindet sich in der A-Klasse Neuburg im Aufstiegsrennen. Nach den Berichten der Abteilungen schilderte Koppold, dass es nach vielen Jahren ohne Veränderung notwendig ist, eine Beitragsanpassung vorzunehmen. Steigende Betriebskosten des Vereins machen diesen Schritt erforderlich. Zudem steht es in den Sternen, ob mit der Einnahmequelle Plattenparty langfristig geplant werden kann, da zum einen die Auflagen für eine derartige Veranstaltung immer umfangreicher werden, zum anderen aber auch die Platzfindung große Probleme darstellt. Mit nur einer Gegenstimme entschied sich die Mitgliederversammlung für die vorgeschlagene Beitragsanpassung. Im Nachgang erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Hervorzuheben war hier die Ernennung von Josef Bürle zum Ehrenmitglied des SVB. Ehrung der anwesenden SVB-Mitglieder Stehend von links nach rechts: Ehrenamtsbeauftragter Gerhard Gritschneder, Roman Zach (25 Jahre), Martin Lindermair (40 Jahre), Stefan Cyrus (40 Jahre), Erster Vorstand Michael Koppold Sitzend von links nach rechts: Dominikus Schlecht (50 Jahre), Anton Geier (50 Jahre), Josef Bürle (60 Jahre), Josef Forthofer (50 Jahre), Josef Haberl (50 Jahre)

