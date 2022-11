Kreischorkonzert in Bayerdilling war das Beste seit Corona

Plus Der "Untere Lech" lässt nach der Zwangspause endlich wieder von sich hören. Fünf Chöre begeistern im Schwarzwirt-Saal und verbreiten Lust am Singen.

Im Landgasthof Schwarzwirt trafen sich fünf Chöre aus dem Sängerkreis Unterer Lech, um nach dreijähriger Pause wieder ein gemeinsames Konzert zu veranstalten. Sie frönten auf diese Weise dem Chorgesang, der – wie Sängerkreisvorsitzende Gabriele Meier meinte – „durch Covid zum gefährlichsten Hobby avanciert ist“. Deutlich war den Sängerinnen und Sängern nach der Zwangspause dann auch die Freude daran anzumerken, sich wieder dem Publikum zu zeigen.