Metzgerei und Lebensmittelladen Girstmair schließen in Bayerdilling

Plus Nach 74 Jahren endet in Bayerdilling eine Tradition, und damit gibt es im Dorf keinen Nahversorger mehr. Stefan Girstmair schildert, was die Gründe dafür sind.

Drei Generationen lang hat es die Metzgerei Girstmair in Bayerdilling gegeben. 1848 von Franz Girstmair gegründet, wurde sie 1971 an dessen Sohn Franz übergeben und 2001 an den heutigen Inhaber Stefan Girstmair. 74 Jahre nachdem dort die ersten Würste, Schnitzel und Braten über die Ladentheke des Anwesens in der Wallerdorfer Straße gegangen sind, ist nun Schluss. Am 29. Oktober ist der letzte Verkaufstag, danach wird der Laden geräumt.

