Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall nahe Bayerdilling

Eine Frau verunglückt mit ihrem Motorrad bei Bayerdilling. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Auf der Kreisstraße zwischen den Rainer Stadtteilen Wallerdorf und Bayerdilling ist am Samstagabend eine Motorradfahrerin verunglückt. Die 51-Jährige aus dem Kreis Traunstein verlor nach Erkenntnissen der Polizei in einer abschüssigen Linkskurve im Bereich des Waldstücks möglicherweise wegen einer Unachtsamkeit die Kontrolle über die Maschine. Dieses kam nach rechts von der Straße ab und rauschte in ein bereits abgeerntetes Feld. Dort stürzte die Frau. Die brach sich wohl ein Bein und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden. (AZ)