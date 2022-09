Bayerdilling

13:52 Uhr

Unbekannte heben Gullydeckel aus Straßen

In Bayerdilling haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Gullydeckel ausgehebelt. Die Polizei in Rain sucht nun nach Zeugen.