Güllefass kippt um: 1000 Liter laufen aus

Ein Traktorfahrer muss einem Autofahrer ausweichen. Es entsteht ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

1000 Liter Gülle sind an der Kreisstraße DON 33 zwischen Bayerdilling und Sallach auf ein Feld geflossen. Laut Polizeibericht fuhr ein 21-Jähriger am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, mit seinem Traktor mit Güllefassanhänger auf der Straße. Ein entgegenkommender Pkw fuhr zu weit links, sodass der Traktorfahrer nach rechts ausweichen musste. Dabei geriet das Gespann ins Bankett und das Güllefass kippte nach rechts in ein Maisfeld.

m weiteren Verlauf traten rund 1000 Liter Gülle aus und verteilte sich im Feld. An dem Zugfahrzeug und dem Gülleanhänger entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Es gibt derzeit keine Hinweise auf den Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden, Telefon 09090/7007-0. (AZ)