760.000 Euro für die Bayernstraße

Brutto rund 760.000 Euro sollen die Arbeiten im westlichen Teil der Bayernstraße kosten. Darin enthalten ist allerdings auch der Austausch einer Kanalhaltung in der Klostergasse in Schweinspoint, die in die Ausschreibung einbezogen wurde, um dort einen günstigeren Preis zu erzielen.

Wie bereits vom Staatlichen Bauamt berichtet, wurde die Bayernstraße mehr als einen Monat früher als geplant wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ausschreibung lag in den Händen der Gemeinde Marxheim und erfolgte – um günstigere Preise zu erzielen – bereits im Winter. Die Abrechnung liegt noch nicht vor, so Rathaus-Geschäftsleiter Mathias Böck.

Bayernstraße Marxheim: Gemeinde muss Kosten mit übernehmen

Ursprünglich hätte das Staatliche Bauamt im Zuge der Erneuerung des Fahrbahnbelages bis Graisbach die komplette Fahrbahnbreite bezahlt, berichtet Bürgermeister Alois Schiegg. Da der Ausbau der freien Strecke aber verschoben wurde, übernimmt der Freistaat nun nur die Kosten der verbleibenden Asphaltflächen, die nicht für Kanal- und Wasserleitungsgräben gebraucht werden. Die Gemeinde muss die Breite des Grabens für Kanal und Wasser übernehmen, das ist etwa die Hälfte der Asphaltdeckschicht, so Bürgermeister Schiegg. Die Ortsdurchfahrt der Staatsstraße 2215 war durch Flickstellen und Risse in schlechtem Zustand.

Über 200.000 Euro kostet, so Geschäftsleiter Böck, die Erneuerung der Wasserleitung in der Bayernstraße, knapp 300.000 Euro fallen für Schmutz- und Regenwasserkanal an, 130.000 Euro für den Straßenbau. Dazu kommen Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Nebenkosten und die Ausbesserung in Schweinspoint. Die Gemeinde Marxheim bestätigt, wie das Staatliche Bauamt, die effiziente und engagierte Arbeitsweise der beauftragten Firma. So konnten die Beeinträchtigungen für die Anwohner zeitlich deutlich reduziert werden. Und es wurden zwei dringliche Projekte durch das Zusammenwirken in einem Zug abgewickelt.