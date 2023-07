Hendrik Faber ist bayerischer U15-Meister

Der Nachwuchsspieler vom VSC Donauwörth setzt sich beim Landesturnier durch.

Hendrik Faber vom VSC Donauwörth hat eine erfolgreiche Beachvolleyball-Saison mit dem bayerischen U15-Meistertitel abgeschlossen. Er gewann den Titel in Kempten mit seinem Beachvolleyballpartner Ben Bockfeld vom Erstligaverein TSV Herrsching. Bereits Anfang Juli gelang es dem Duo ebenfalls in Kempten, den schwäbischer U15-Meistertitel zu erringen. Zuvor waren die beiden 13-Jährigen bei den bayerischen U16-Meisterschaften in Amberg erfolgreich gewesen, als sie die Bronzemedaille gewannen. Dies bescherte ihnen einen Startplatz bei der U16-DM in Karlsruhe, da das bayerische Top-Team mit der Nationalmannschaft in Brasilien gastierte.

Hendrik und Ben sicherten sich dann beim Bundesturnier unter den zwei Jahre älteren Teilnehmern den neunten Platz in einem 32er Feld, was selbst Coach Jürgen Faber überraschte: „Ein Top-Ten-Platz zweier 13-Jähriger in der Altersklasse U16 – damit haben wir natürlich nie gerechnet. Aber sie haben sich diesen Erfolg redlich verdient, denn sie sind technisch sehr weit und bewiesen Nervenstärke in den entscheidenden Situationen.“ Das Bild zeigt (von links) Ben Bockfeld und Hendrik Faber mit Trainer Jürgen Faber.