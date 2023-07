Beachvolleyball

vor 18 Min.

Youngster siegen bei den Damen, die Favoriten bei den Herren

Plus Der 14. Unger Beach Cup am Riedlinger Baggersee bietet wieder nervenaufreibende Matches. Alex Unger siegt mit seinem prominenten Mitspieler bei den Herren.

Von Yannick Eibl

Bei Kaiserwetter hat der 14. Unger Beach Cup am Riedlinger Baggersee stattgefunden. Die Volleyballabteilung des VSC Donauwörth organisiert dieses Beachvolleyballturnier alljährlich in Zusammenarbeit mit dem Beachvolleyballer und Hauptsponsor Alex Unger. Heuer trafen sich fünf Damen- und neun Herrenmannschaften im Donauwörther Naherholungsgebiet, um die ersten Plätze zu erringen.

Das in einer Fünfergruppe ausgespielte Damenturnier lieferte enge Schlagabtausche und nervenaufreibende Matches. So gingen die meisten Spiele der Vorrunde hart umkämpft in den Tiebreak. Dies beeinträchtigte die Turnierzeitplanung so, dass ein Überkreuzvergleich der vier vorderen Teams aus Zeitgründen nicht mehr möglich war.

