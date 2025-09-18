Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Bebauungsplan in Monheim aufgehoben: Grundstücke im Bereich Nürnberger Straße besser nutzbar

Monheim

Bebauungsplan in Monheim aufgehoben: Grundstücke im Bereich Nürnberger Straße besser nutzbar

Die Monheimer Stadtverwaltung erreicht der Wunsch nach der Veränderung eines Bebauungsplans. Die Grundstücke sind so weitergehender nutzbar. Mit einer Einschränkung.
Von Thomas Unflath
    • |
    • |
    • |
    Im Monheimer Rathaus entschieden die Stadträte über die Aufhebung eines Bebauungsplans.
    Im Monheimer Rathaus entschieden die Stadträte über die Aufhebung eines Bebauungsplans. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Ein mehrere Jahrzehnte alter Bebauungsplan in Monheim wird aufgehoben. Dies beschlossen die Mitglieder des Stadtrats in der ersten Sitzung nach der politischen Sommerpause einstimmig und ohne weitere Diskussion. Dabei handelt es sich um den Bebauungsplan „Angerberg – Ost II“, der ursprünglich im Januar 1988 beschlossen wurde.

    Stadtbaumeister Richard Meyer berichtete dem Gremium, dass bei der Kommune telefonisch angefragt worden war, ob man den Plan abändern könne. Denn die festgesetzten Baugrenzen im betreffenden Bereich der ehemaligen Bundesstraße 2 (Nürnberger Straße) sind sehr weit, etwa 20 Meter, zurückgesetzt. Somit kann dieser Platz bislang nicht bebaut werden.

    Grundstücke in Monheim noch weitergehender nutzbar

    Damit neuzeitliche Bauvorhaben in Zukunft umgesetzt werden könnten, schlage man von Seiten der Verwaltung dem Stadtrat vor, den Bebauungsplan aufzuheben, so Meyer. Durch diesen Vorgang würde für die betroffenen Grundstückseigentümer kein Baurecht verloren gehen, sondern die Grundstücke wären aufgrund der weggefallenen Baulinien sogar noch weitergehender nutzbar als bisher. Zukünftige Bauvorhaben müssten sich „in die Umgebung einfügen“, informierte Stadtbaumeister Meyer. Entscheidungsträger sei in diesem Fall stets das Landratsamt. Bürgermeister Günther Pfefferer präsentierte dem Gremium den entsprechenden Beschlussvorschlag, der einstimmig angenommen wurde. Die Verwaltung wird nun beauftragt, das weitere Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes in die Wege zu leiten. (unf)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden