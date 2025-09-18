Bebauungsplan in Monheim aufgehoben: Grundstücke im Bereich Nürnberger Straße besser nutzbar

Ein mehrere Jahrzehnte alter Bebauungsplan in Monheim wird aufgehoben. Dies beschlossen die Mitglieder des Stadtrats in der ersten Sitzung nach der politischen Sommerpause einstimmig und ohne weitere Diskussion. Dabei handelt es sich um den Bebauungsplan „Angerberg – Ost II“, der ursprünglich im Januar 1988 beschlossen wurde.

Stadtbaumeister Richard Meyer berichtete dem Gremium, dass bei der Kommune telefonisch angefragt worden war, ob man den Plan abändern könne. Denn die festgesetzten Baugrenzen im betreffenden Bereich der ehemaligen Bundesstraße 2 (Nürnberger Straße) sind sehr weit, etwa 20 Meter, zurückgesetzt. Somit kann dieser Platz bislang nicht bebaut werden.

Grundstücke in Monheim noch weitergehender nutzbar

Damit neuzeitliche Bauvorhaben in Zukunft umgesetzt werden könnten, schlage man von Seiten der Verwaltung dem Stadtrat vor, den Bebauungsplan aufzuheben, so Meyer. Durch diesen Vorgang würde für die betroffenen Grundstückseigentümer kein Baurecht verloren gehen, sondern die Grundstücke wären aufgrund der weggefallenen Baulinien sogar noch weitergehender nutzbar als bisher. Zukünftige Bauvorhaben müssten sich „in die Umgebung einfügen“, informierte Stadtbaumeister Meyer. Entscheidungsträger sei in diesem Fall stets das Landratsamt. Bürgermeister Günther Pfefferer präsentierte dem Gremium den entsprechenden Beschlussvorschlag, der einstimmig angenommen wurde. Die Verwaltung wird nun beauftragt, das weitere Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes in die Wege zu leiten. (unf)