Zwei doppelte Radler-Unfälle an einem Tag

In der Region haben sich am Donnerstag innerhalb weniger Stunden zwei Unfälle ereignet, an denen jeweils zwei Radfahrer beziehungsweise Radfahrerinnen beteiligt waren. Für zwei der Beteiligten endeten die Zusammenstöße nahe Donauwörth und in Hamlar im Krankenhaus.

Das erste Unflück geschah am Vormittag in der Albanusstraße in Hamlar. Dort waren zwei Radlerinnen auf dem Gehweg hintereinander unterwegs. eine 76-Jährige prallte auf die vor ihr auf einem E-Rad fahrende 46-Jährige. Beide Frauen stürzten. Die Rentnerin trug eine Kopfplatzwunde davon. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte, die keinen Helm trug, in eine Klinik. Die 46-Jährige zog sich Schürfwunden an den Händen zu. Die Fahrräder wurden zerkratzt.

Am Nachmittag führte auf dem Radweg parallel zur B2 bei Donauwörth ebenfalls ungenügender Abstand zu einem weiteren Unfall. Laut Polizei berührten sich der 56-Jährige und eine 52-Jährige. Auch diese beiden E-Rad-Fahrer kamen zu Fall. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Schulterprellung. Das Rote Kreuz lieferte ihn ins Krankenhaus ein. Die Frau blieb unverletzt. (AZ)