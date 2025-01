Bei einem Brand in Leitheim wird ein Auto zerstört

Komplett ausgebrannt ist am Samstag ein Auto in Leitheim. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Frau um etwa 10.50 Uhr, dass es aus dem Pkw, der in der Jurastraße stand, rauchte. Die Freiwilligen Feuerwehren Leitheim und Altisheim eilten mit insgesamt knapp 35 Kräften zu dem Pkw, konnten aber nicht mehr verhindern, dass dieser in Flammen aufging. Es bildete sich eine große Rauchwolke, ehe der Brand gelöscht war.

An dem Wagen entstand Totalschaden. Auslöser für das Feuer war laut Polizei wohl ein technischer Defekt in der Armatur. Da bei den winterlichen Verhältnissen wegen des Löschwassers auf der Straße Glatteis drohte, ließ die Gemeinde Kaisheim dort eigens Salz streuen. (AZ)