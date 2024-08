Kind auf Fahrrad prallt bei Unfall in Kaisheim gegen Auto

In Kaisheim ist am Freitag ein Kind, das auf einem Fahrrad unterwegs war, mit einem Auto zusammengestoßen. Durch glückliche Umstände ging der Unfall nach ersten Erkenntnissen einigermaßen glimpflich ab.

Wie die Polizei berichtet, fuhr um 17.10 Uhr der Neunjährige auf dem Fahrradweg parallel zur alten Bundesstraße von Buchdorf her Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung mit der Hafenreuter Straße wollte der Bub geradeaus weiter, dabei galt für ihn das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Zeitgleich nahte ein 31-Jähriger mit seinem Pkw auf der Hafenreuter Straße und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Auch für ihn galt das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“. Der Mann übersah den von rechts kommenden Radler. Der wiederum konnte aufgrund defekter Bremsen an seinem Zweirad nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Der Schüler prallte gegen die Beifahrertüre des Autos und stürzte. Obwohl das Kind keinen Helm trug, blieb es am Kopf unverletzt. Weil es Schmerzen am Bein hatte, brachte der Rettungsdienst den Schüler vorsorglich ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)