Mopedfahrer verletzt sich bei Unfall in Nordheim

In Nordheim ist am Dientagmorgen ein Mopedfahrer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, verlor der 18-Jährige um kurz nach 8 Uhr die Kontrolle über sein Gefährt. Beim Abbiegen von der Rainer Straße in Richtung Donauwörth rutschte ein Rad weg und der junge Mann stürzte.

Er zog sich nach ersten Erkenntnissen einige Prellungen zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. Das Moped wurde durch den Unfall zerkratzt. (AZ)