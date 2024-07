18-Jährige verursacht Unfall mit hohem Schaden

Eine Fahranfängerin hat am Donnerstag in Riedlingen einen Verkehrsunfall gebaut. Bei diesem entstand hoher Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 18-Jährige um kurz nach 18 Uhr mit ihrem Auto von der B16 kommend nach links in ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah die junge Frau einen Pkw, mit dem ein 22-Jähriger von der Hauselbergstraße her nahte. Die Autos stießen so heftig zusammen, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Die Beteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. (AZ)