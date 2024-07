Zugmaschine rollt los: Über 30.000 Euro Schaden bei Unfall

Bei einem Unfall in Donauwörth hat sich eine Zugmaschine selbstständig gemacht und eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Schaden ist hoch.

Wie die Polizei berichtet, stellte ein 43-Jähriger am Donnerstagvormittag das Fahrzeug samt Anbaugerät in der Schwemmerstraße ab, um eine Hecke zu schneiden. Dabei geriet die Zugmaschine ins Rollen und prallte gegen ein geparktes Auto, das einer 41-Jährigen gehört. Dieses wurde in einen weiteren Pkw geschoben, der sich im Besitz eines 54-Jährigen befindet.

Der Sachschaden der Karambolage summiert sich nach ersten Schätzungen auf über 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten verwarnten den 43-Jährigen gebührenpflichtig. (AZ)