Streit in Unterkunft: Attacken mit Tasse und Pfanne

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Donauwörth haben sich am Donnerstag zwei junge Männer so heftig gestritten, dass Polizei und Rettungsdienst anrücken mussten.

In dem Bauwerk in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße gab es zunächst einen heftigen verbalen Streit, berichtet die Inspektion in Donauwörth. Die Auseinandersetzung eskalierte dann gegen 21.55 Uhr. Ein 28-Jähriger warf Zeugen zufolge eine Tasse gezielt auf seinen Kontrahenten. Der 27-Jährige schlug im Gegenzug dem Angreifer eine Bratpfanne in das Gesicht.

Der Sicherheitsdienst trennte die beiden Personen. Die Polizei nahm wechselseitige Strafanzeigen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzungsdelikte auf. Der 27-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er wies einen Alkoholpegel von knapp 2,4 Promille auf. (AZ)