Unfall auf B2: Blechschaden an zwei Autos

Bei einem Auffahrunfall auf der B2 am Itzinger Berg ist am Montagabend an zwei Autos Blechschaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, geschah dies um 20 Uhr, als ein 25-Jähriger mit seinem Pkw auf dem zweispurigen Abschnitt zwischen Itzing und Bergstetten einen defekten Sattelzug überholen wollte.

Da der Auflieger des 40-Tonners zur Seite ausschwenkte, brach der junge Mann den Überholvorgang durch eine starke Bremsung abrupt ab. Ein weiterer 25-Jähriger, der mit seinem Auto nachfolgte, erkannte die Situation offenbar zu spät und prallte auf das Heck des vorderen Wagens. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 7000 Euro. Beide Männer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Der Pannen-Laster, der nicht an dem Zusammenstoß beteiligt war, musste abgeschleppt werden. (AZ)