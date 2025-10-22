Blechschaden und eine Leichtverletzte bei Unfall

Zwei beschädigte Autos und eine Leichtverletzte - das ist die Bilanz eines Unfalls in Donauwörth am Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 10 Uhr ein 19-Jähriger und eine 67-Jährige mit ihren Pkw in der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs. Die Frau wollte in einen Parkplatz nach rechts abbiegen und bremste deshalb. Dies übersah der junge Mann hinter ihr. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen und begab sich in ambulante ärztliche Behandlung. Der Schaden an den Pkw wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. (AZ)