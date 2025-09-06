Radlerin stürzt bei Wechsel von Straße auf Gehweg

Eine Radfahrerin ist am Freitag in Tapfheim gestürzt. Sie zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, teilt die Polizei mit.

Die 58-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Elektro-Fahrrad auf der Ulmer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Wegen eines von hinten nahenden Lkws wollte die Frau von der Fahrbahn auf den parallel verlaufenden Gehweg wechseln. Dabei verlor sie ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und verletzte sich im Gesicht. Am Rad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. (AZ)