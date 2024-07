Verbotenes Messer liegt im Auto: Anzeige

Bei einer Verkehrskontrolle ist die Polizei in der Gemeinde Kaisheim in der Nacht auf Samstag auf eine Waffe gestoßen. Die lag zugriffsbereit in der Mittelkonsole des Autos, dessen Fahrer die Beamten gegen 23.30 Uhr anhielten.

Es handelte sich um ein Butterflymesser, das als verbotener Gegenstand gilt. Die Polizisten stellten diesen sicher und erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)