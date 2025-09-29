Benefizkonzert in Kaisheim: „Die Sonne scheint für alle Menschen dieser Welt“

Zu Beginn des Konzerts intonierte der HeimatChor: „Die Sonne scheint für alle Menschen dieser Welt“. Es war gewissermaßen der Leitsatz des Abends im wunderschönen Ambiente des Kaisheimer Kaisersaals. Für den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler hatte der Spruch an diesem Abend gleich zwei Bedeutungen: Zum einen, dass die Musik als Sonne in die Gemüter der Anwesenden eindringt, zum zweiten, dass der Erlös des Konzerts an soziale Einrichtungen geht.

Anlässlich seines 50. Geburtstages im April hatte er sich anstelle von Geschenken Spenden an soziale Einrichtungen erbeten: Eine Bitte, die Erna Dirschinger sofort aufgegriffen und daraufhin dieses Benefizkonzert organisiert hatte. Die zahlreichen Besucher konnten sich über ein überaus vielseitiges, genreübergreifendes Programm freuen, mit vielen „Melodien, die das Herz berühren“, wie das Motto des Abends lautete.

Publikum in Kaisheim singt bei „Rehragout“ in Kaisheim laut mit

Der HeimatChor, der aus Mitgliedern aus dem gesamten Donau-Ries-Kreis besteht, bereicherte das Konzert mit vielen bekannten, teils auch besinnlichen Melodien wie „Die Rose“ oder „Neigen sich die Stunden“. Doch der Grundstimmung der Veranstaltung war heiter, eine fröhliche, zwanglose Atmosphäre, zu der die verschiedenen Instrumentalisten und Instrumentalgruppen auf ganz individuelle Weise beitrugen. Sicherlich ein „Urgestein“ der hiesigen volkstümlichen Musikszene ist Hans Löffler, der mit seiner „Steirischen“ einen faszinierenden, nahezu orchestralen Klang erzeugen kann, in nächsten Moment aber auch verhaltenere Passagen intoniert. Auf vielfachen Wunsch gab er auch wieder das Stück „Rehragout“ zum Besten, wobei das Publikum laut mitsang.

Der HeimatChor aus dem Donau-Ries-Kreis war eine der Gruppen beim Benefizkonzert in Kaisheim. Foto: Andrea Hutzler

Die Paartal-Lech-Musi setze mit Hackbrett, Steirische und Gitarre Akzente aus der alpenländischen Volksmusik und begeisterte mit ihren beschwingten Weisen und technischer Brillanz. Erhebende, fast andächtige Melodien ließen die Kesseltaler Weisenbläser in der Besetzung mit zwei Trompeten und Tuba erklingen, wobei sie mit Leonard Cohens bekanntem „Halleluja“ das Genre wechselten. Natürlich durften an so einem Abend die Bäldle-Musikanten nicht fehlen, die mit fetzigen, teils jazzig oder salonmusikartigen Melodien wie „Silberfäden“, „Sail along“ oder auch mit volkstümlichen Schlagern wie „Die Alpenrose“ begeisterten, wobei einige aus dem Publikum spontan zu tanzen begannen.

Ein Debüt besonderer Art in Kaisheim

Auch ein Debüt besonderer Art durfte das Publikum miterleben: Die 11-jährige Enkelin von Erna Dirschinger, Leandra, hatte ihren ersten Auftritt am Klavier. Mit bekannten Melodien aus den Filmen „Drei Nüsse für Aschenputtel“ und „Die fabelhafte Welt der Amelie“ sowie weiteren Stücken eroberte sie die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer im Nu. Dirschinger als Initiatorin und Organisatorin der Veranstaltung fungierte zudem noch als charmante Conferenciere und führte mit Anekdoten, Gedichten und launigen Worten durch das Programm. Zudem trug sie selbst musikalisch als Gesangssolistin mit Liedern aus Operette und Schlager wie „Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen“, „Ich hätt getanzt heut Nacht“ oder „You raise me up“ zum Gelingen des Konzerts bei. Der Erlös von rund 4000 Euro wird zu gleichen Teilen an den Gehörlosenverein Donauwörth, die Wasserwacht Bäumenheim, die DLRG Mönchsdeggingen sowie die Caritas gehen. Organisationen, die diese Zuwendung zum Wohl anderer sicherlich gut gebrauchen können, wie Abgeordneter Fackler in seiner kurzen Ansprache betonte.