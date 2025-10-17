Bereits zum neunten Mal: Poetry Slam in Donauwörth

Hier stehen die Slammer im Rampenlicht: Bei dem Dichterwettstreit der Extraklasse werden die selbstgeschriebenen literarischen Texte live auf der Bühne vorgetragen. Poetry Slams erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Am 6. November kehrt die Veranstaltungsform zurück nach Donauwörth – und das bereits zum neunten Mal. Unter der Regie von Klaus Rattenbacher und Elias Raatz wird ein abwechslungsreiches Abendprogramm zusammengestellt.

Poetry Slam Donauwörth #9: Hier gibt es Tickets

In einer festen Zeitvorgabe, meist zwischen fünf und sieben Minuten, müssen die selbstverfassten Texte auf der Bühne vorgetragen werden. Die Werkzeuge: Sprache, Stimme und Körperhaltung. Requisiten sind nicht erlaubt. Die Veranstaltung findet in der Aula des Gymnasiums Donauwörth statt. Einlass ist ab 18 Uhr, der Poetry Slam selbst beginnt um 19 Uhr.

Tickets können ausschließlich auf der Website https://tickettune.com/ratsontour als PDF zum Download erworben werden. Eintritt für Erwachsene beträgt 14,50 Euro. Für Schüler und Studenten gibt es einen ermäßigten Preis von 9,50 Euro. Durch Applaus entscheidet allein das Publikum, wer als Gewinnner des Abends hervorgeht. Je lauter der Beifall - desto höher die Chancen auf den Sieg.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Die Bühne gehört diesen Stimmen:

Lilli Specht (Auchsesheim): Frisch gekürte Gewinnerin des Beginner Awards 2025. Sie hat Heimspiel in Donauwörth.

Max Raths (Ratingen): Seit 2014 aktiv als Slammer. Seine Texte bewegen sich zwischen Zeichentrick und Umweltaktivismus.

Anna Lisa Azur (Wuppertal): Der poetische Wirbelwind hat fünf Literaturpreise gewonnen.

Emm Weyrauch (Weiterstadt): Seit 2014 auf Bühnen im deutschprachigen Raum unterwegs.

Evelyn Krutsch (Tübingen): Schreibt ihre Texte darüber, was nachts wachhält und tagsüber träumen lässt.

Elias Raatz (Tübingen): Moderator, Autor, Satiriker. Stamm-Conférencier der Slam-Shows.

Besondere Gäste aus der Schülerschaft des Gymnasiums Donauwörth. (AZ)