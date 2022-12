Auffahrunfall im Donauwörther Ortsteil Berg

Ein 37-jähriger Autofahrer übersieht in Berg, dass der 61-Jährige vor ihm bremst, und prallt ins Heck seines Wagens.

Am Mittwochnachmittag war ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der Nürnberger Straße in Berg in Richtung Ortsende unterwegs. Laut Polizei übersah er, dass der 61-Jährige vor ihm bremste. Er prallte dem Vordermann ins Heck. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro. Der Unfallgegner klagte nach der Kollision über Übelkeit, lehnte jedoch das Herbeirufen eines Rettungswagens ab. (AZ)