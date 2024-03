Auto kracht gegen Lkw: Unfall und lange Staus auf der B2

Auf der B2 zwischen Donauwörth und Kaisheim hat sich am Montagmorgen ein recht heftiger Unfall ereignet. Es bildeten sich lange Staus.

Auf der B2 zwischen dem Donauwörther Stadtteil Berg und Kaisheim sind am Montagmorgen ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Der Unfall ging einigermaßen glimpflich ab, sorgte aber für einige Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 60-Jähriger mit einem Auto mit Augsburger Zulassung gegen 7 Uhr von Kaisheim her in Richtung Berger Kreuz unterwegs. Am Weiler Schöttle geriet der Mann mit seinem Wagen aus nicht bekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und krachte seitlich versetzt gegen einen Lastwagen. Durch den Aufprall wurden an dem Pkw und am Sattelzug diverse Fahrzeugteile abgerissen. Das Auto wurde auf der linken Seite bis zur B-Säule völlig demoliert und schleuderte in die Grünfläche neben der Straße.

Feuerwehren aus Berg und Donauwörth sind auf der B2 im Einsatz

Neben der Polizei eilten auch der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Berg und Donauwörth zur Unfallstelle. Dort stellte sich die Lage glücklicherweise weniger dramatisch dar. Der 60-Jährige blieb körperlich unversehrt, wie eine Untersuchung vor Ort ergab. Er konnte den Pkw auch selbst verlassen.

Durch die Karambolage war die Bundesstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Im Berufsverkehr bildeten sich in beide Richtungen große Staus. Die Feuerwehren reinigten die Fahrbahn. Der Lkw konnte zumindest ein Stück weit fahren, damit die B2 wieder frei war. Das Auto musste abgeschleppt werden. (wwi)