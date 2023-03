Autofahrerin übersieht Pkw und baut Unfall

Eine Autofahrerin übersieht im Donauwörther Ortsteil Berg einen anderen Pkw und verursacht einen Unfall. Es entsteht Sachschaden.

Eine Autofahrerin hat im Donauwörther Ortsteil Berg einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, bog die 45-Jährige am Mittwoch um 16 Uhr von der Ottheinrichstraße nach rechts in die Nürnberger Straße ein. Dabei übersah sie einen bereits auf der Fahrbahn befindlichen Pkw, den eine 24-Jährige steuerte, und prallte diesem in die rechte Seite. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Die Polizei zeigte die 45-Jährige wegen Missachtung der Vorfahrt an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch