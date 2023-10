Autofahrerin unter Alkohol gerät in Kontrolle der Polizei

Die Polizei erwischt in Berg eine offensichtlich betrunkene Pkw-Fahrerin. Die 69-Jährige verweigert einen Atemalkoholtest.

Die Polizei hat am Donnerstagabend im Donauwörther Stadtteil Berg eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin gestoppt. Die Beamten hielten die 69-Jährige gegen 21.15 Uhr in der Nürnberger Straße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei dieser stellten die Polizisten fest, dass die Frau eine starke "Fahne" hatte.

Die Fahrerin verweigerte einen Atemalkoholtest. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die nahm ein Arzt auf der Dienststelle vor, um den genauen Alkoholwert zu ermitteln. Gegen die 69-Jährige läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)