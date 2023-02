Betrunkener bedroht und beleidigt Polizeibeamte in Donauwörth

Ein betrunkener und verletzter Mann fällt im Donauwörther Stadtteil Berg auf. Er beleidigt zuerst die Rettungskräfte und dann auch Polizeibeamte.

Im Donauwörther Stadtteil Berg hat ein betrunkener Mann Rettungskräfte und Beamte beschimpft. Wie die Polizei mitteilt, fiel Passanten am Donnerstagnachmittag ein verletzter Mann am Zeisig auf. Sie informierten den Rettungsdienst, denn er hatte eine gebrochene Nase sowie Blut im Gesicht und an den Händen. Als die Rettungskräfte eintrafen, verhielt sich der 45-Jährige aggressiv und unkooperativ den Helfern gegenüber, weshalb diese die Polizei riefen. Durch deeskalierendes Verhalten und gutes Zureden konnten die Beamten den Mann überzeugen, sich zur Versorgung seines Nasenbeinbruchs in eine Klinik einliefern zu lassen. Ein Alkoholtest bei dem Monheimer ergab einen Pegel von 2,64 Promille.

Während der Behandlung im Krankenhaus zeigte sich der Mann wieder aggressiv und randalierte in der Notaufnahme, sodass das Personal gegen 15.45 Uhr erneut die Polizei rief. Der 45-Jährige beleidigte und bedrohte die Beamten massiv. Daraufhin fesselten die Einsatzkräfte den Mann, um körperliche Übergriffe zu verhindern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (AZ)

