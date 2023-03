Dieb stiehlt Tretroller vor Mehrparteienhaus in Berg

Ein Dieb stiehlt einen Tretroller, der in Berg vor einem Mehrparteienhaus abgestellt war. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Dieb hat den Tretroller einer 33-Jährigen vor einem Mehrparteienhaus in Berg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau den Roller vor einer Wohneinheit am Zeisig abgestellt. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, entwendete der Unbekannte das Gefährt. Der Zeitwert des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 50 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)

