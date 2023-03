Diebstahl in Berger Friseursalon führt zu Wiederholungstäterin

Eine Frau gibt an, die Toilette benutzen zu müssen. Stattdessen entwendet sie ein Handy und zwei Geldbeutel. Schnell stellt die Polizei fest: Sie stiehlt oft.

Am Mittwochnachmittag bat eine Frau in einem Friseursalon in der Berger Vorstadt laut Polizei dringend darum, dort die Toilette benutzen zu dürfen. Ihr eigentliches Ziel war aber ein anderes. Innerhalb von rund drei Minuten entwendet sie zwei Geldbeutel und ein Handy aus Jacken an der Garderobe. In den Geldbeuteln befanden sich neben persönlichen Dokumenten der 25- und 54-jährigen Besitzer auch insgesamt rund 650 Euro Bargeld. Das Mobiltelefon einer 72-Jährigen hat einen Wert von etwa 200 Euro.

Diebin wird am nächsten Tag von der Polizei Donauwörth festgenommen

Schnell wurde die Täterin erwischt. Dank der Videoaufzeichnungen im öffentlich zugänglichen Bereich des Ladens konnte die Polizei Donauwörth bereits am Donnerstag eine 42-jährige arbeitssuchende Frau als Täterin ermitteln. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Bargeld, mehrere Geldbörsen sowie ein fremdes Handy wurden in der Wohnung der Frau in Donauwörth sichergestellt. Die Beamten konnten weitere Diebstähle der letzten Tage im Kernstadtbereich Donauwörth, unter anderem in einem Seniorenheim und einem Geschäft in der Reichsstraße, aufklären, welche die 42-Jährige zugab.

Bei den Vernehmungen räumte sie noch weitere Diebstähle ein, die bislang ersten Erkenntnissen zufolge nicht zur Anzeige gebracht worden waren. Der Beuteschaden bewegt sich laut Polizei in einem deutlich vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Etwaige weitere Diebstahlsopfer, die bislang keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.