Einbrecher stiehlt GPS-Gerät aus Traktor in Maschinenhalle

Ein Unbekannter bricht in eine Maschinenhalle in Berg ein und stiehlt dort ein hochwertiges Gerät. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter ist in eine Maschinenhalle nahe dem Donauwörther Ortsteil Berg eingebrochen und hat daraus ein hochwertiges Gerät gestohlen. Wie die Polizei berichtet, öffnete der Täter zwischen Freitag, 0 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, das Tor zu der Halle am Schöttle. So gelangte die Person in das Gebäude, in dem landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsgeräte gelagert werden. Dort baute der Einbrecher aus einem Traktor ein speziell gesichertes GPS-Gerät im Wert von 5000 Euro aus und nahm es mit. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)