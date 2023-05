Feuerwehrhaus Berg bekommt einen Anbau

Plus Die Feuerwehr im Donauwörther Stadtteil wird aufgerüstet. Die Berger bauen eine Jugendfeuerwehr auf. Die kann auch ein neues Auto nutzen.

15 Einsätze musste die Freiwillige Feuerwehr Berg in diesem Jahr schon bewältigen. Normalerweise komme man im gesamten Jahr auf 30 bis 50 Einsätze, sagt der Kommandant Stefan Meckermann, der das Amt erst vor Kurzem übernommen hat. Die Kameraden der Wehr rücken beispielsweise mit aus, wenn sich am Berger Kreuz ein Unfall ereignet. Und wenn das neue Alfred-Delp-Quartier einmal bebaut sei, dann sei man auch dort gefordert, meint Meckermann. Wohl auch deshalb bekommt die Wehr nicht nur ein neues Feuerwehrauto.

Das neue LF 20, ein sogenanntes Löschgruppenfahrzeug mit 2000 Litern Wasser an Bord, muss schließlich irgendwo untergebracht werden. Deshalb wird die Fahrzeughalle der Wehr des Donauwörther Stadtteils umgebaut und erweitert. Wie Mirko Zeitler, Sprecher der Stadt Donauwörth, mitteilt, seien im Erdgeschoss ein Lagerraum beziehungsweise eine Garage mit rund 27 Quadratmetern geplant. Im Süden solle zudem ein zweigeschossiger Anbau errichtet werden, so Zeitler. Der wiederum werde ein Satteldach bekommen und pro Geschoss 92,5 Quadratmeter Fläche bieten.