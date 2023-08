Mercedes zerkratzt: Wer hat etwas gesehen?

Das Mercedes-Coupé einer Frau aus dem Donauwörther Stadtteil Berg wurde zerkratzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eine 29-jährige Frau hat am Donnerstag eine Sachbeschädigung bei der Polizei in Donauwörth an. Eine bislang unbekannte Person zerkratzte das in der Adalbert-Stifter-Straße in Berg geparkte Mercedes-Benz-Coupé der Frau von der Motorhaube aus über die gesamte Seite. Es entstand ein Schaden von gut 3000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch