Motorradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

In der Berger Allee hat ein Autofahrer einen Motorradfahrer seitlich gerammt. Der Wallersteiner verletzt sich an der Hand und im Gesicht.

Ein 20-jähriger Wallersteiner ist mit seinem Motorrad am Donnerstagmorgen in der Berger Allee verunglückt. Er wollte an der Kreuzung zur Sallingerstraße nach rechts abbiegen. Zu selben Zeit hatte ein entgegen kommender 69-jähriger Donauwörther in seinem Auto die Absicht, von der Berger Allee nach links auf einen Parkplatz vor einer Metzgerei einzubiegen.

Der Mann übersah den Zweiradfahrer und fuhr diesem in die Seite. Durch die Kollision stürzte der 20-Jährige von seiner Maschine und zog sich Verletzungen am rechten Handgelenk, am rechten Knie und im Gesicht zu. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Autofahrer wurde wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall angezeigt. (AZ)