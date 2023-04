Niederländischer Fahrrad-Tourist stürzt und verletzt sich

Der 70-Jährige verletzt sich an beiden Armen. Der Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein 70-jähriger Tourist aus den Niederlanden hatte in Donauwörth ein unerfreuliches Urlaubserlebnis. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Donnerstag um 18.40 Uhr auf einem geteerten Weg neben dem Kaibach mit seinem Fahrrad unterwegs. Dabei stürzte er aus noch nicht geklärten Gründen allein beteiligt und fiel zu Boden. Er verletzte sich durch den Sturz an beiden Armen und wurde mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in die Donau-Ries-Klinik gefahren. Da der Tourist einen Fahrradhelm trug, blieben ihm schwerer wiegende Verletzungen erspart. Der Sachschaden am Rad beläuft sich auf rund 300 Euro. (AZ)