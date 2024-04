Polizei kann Unfallflucht von Frau schnell klären

Im Donauwörther Stadtteil Berg streifen sich zwei Autos. Die Verursacherin fährt einfach weiter, doch die Polizei kann die Unfallflucht schnell klären.

Nach einer Unfallflucht im Donauwörther Stadtteil Berg hat die Polizei rasch die mutmaßliche Verursacherin ermitteln können. Die streifte mit ihrem Pkw am Montagabend auf der Nürnberger Straße ein Fahrschulauto, das auf der Linksabbiegespur zur Nördlinger Straße hin stand. Genauer gesagt blieb die Frau mit dem linken Außenspiegel ihres Wagens an dem anderen Fahrzeug hängen.

Dadurch entstand der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die 64-Jährige fuhr jedoch einfach weiter. Der Fahrlehrer konnte sich freilich das Kfz-Kennzeichen des Pkw merken. Eine Streife traf die Frau wenig später an ihrer Wohnung an. (AZ)