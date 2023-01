Polizei stoppt zu schnellen und angetrunkenen Fahrer

Ein zu schneller 45-Jähriger wurde auf der Nürnberger Straße im Donauwörther Stadtteil Berg angehalten. Bei einer Kontrolle untersagten die Beamten eine Weiterfahrt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Streife der Polizei Donauwörth einen Kaisheimer auf der Nürnberger Straße in Berg wegen zu schnellen Fahrens aufgehalten. Gegen Mitternacht führten die Beamten eine Lasermessung durch. Dabei war der 45-Jährige mit zwölf Stundenkilometern zu schnell auf der Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle bemerkte die Streife zudem einen deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt verboten und ein Bluttest angeordnet, um den genauen Alkoholwert zu messen. Den Autoschlüssel übergab die Polizei an die Ehefrau des 45-Jährigen. Dieser wurde wegen zu schnellen Fahrens sowie Alkohol am Steuer angezeigt. (AZ)

