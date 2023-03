Rentner fährt Fußgängerin an Ampel in Berg fast um

Ein Autofahrer übergeht die Wartepflicht an einer Ampel und erfasst beinahe eine Passantin. Darauf folgt nun eine Anzeige.

Glück gehabt hat eine aufmerksame Fußgängerin im Donauwörther Ortsteil Berg. Sie musste einem Auto ausweichen, um von diesem nicht erfasst zu werden. Laut Polizei wollte ein 80-Jähriger mit dem Pkw am Mittwoch gegen 15 Uhr von der Jurastraße nach links in die Nürnberger Straße abbiegen. Der Mann missachtete bei Rotlicht und dem Blechschild "Grünpfeil" die dort geforderte Wartepflicht an der Haltelinie vor der Ampel. Eine Fußgängerin querte – berechtigt bei Grün – von links die Fußgängerfurt.

Um nicht von dem herannahenden Wagen des Mannes frontal erfasst zu werden, musste die Frau ausweichen. Die 57-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Polizisten, die zu diesem Zeitpunkt die Einhaltung der Signale der Ampeln überwachten, zeigten den Rentner an. Ihn erwarten unter anderem ein Bußgeld von 150 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. (AZ)

