Rieser kracht in Auto eines 21-Jährigen

Der junge Mann schätzt einen Abstand falsch ein. Weshalb ihn die Polizei jetzt anzeigt.

4000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 9.20 Uhr im Donauwörther Stadtteil Berg. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 21-jähriger Autofahrer von der Scheckenhoferstraße nach links in die Berger Allee in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei verschätzte sich der Mann mit dem Abstand einer Lücke zwischen zwei herannahenden Pkw. Ein 59-jähriger Rieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Wagen des 21-Jährigen. Beide Männer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Unfallverursacher wurde wegen des Vorfahrtverstoßes angezeigt. (AZ)