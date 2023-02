Unbekannter bricht in Maschinenhalle in Berg ein

Ein Unbekannter verschafft sich Zugang zu einer Maschinenhalle in Donauwörth. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter ist in eine Maschinenhalle im Donauwörther Ortsteil Berg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, überwand der Täter zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 13 Uhr, mithilfe von Werkzeug die Torverriegelung einer Maschinenhalle am Schöttle. So gelang die Person in das Gebäude, in dem landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsgeräte gelagert werden.

Augenscheinlich wurde der Tatverdächtige bei der Ausführung gestört. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch sowie besonders schweren Fall des versuchten Diebstahls auf. Sie sicherten dafür auch relevante Schuhspuren im Neuschnee. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

