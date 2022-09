Unbekannter hat es immer wieder auf dasselbe Auto abgesehen

Unbekannte Täter beschädigten das Auto eines Donauwörthers über fünf Monate hinweg immer wieder. Der Gesamtschaden ist mittlerweile beträchtlich.

In der Berger Vorstadt haben ein oder mehrere unbekannte Täter das Auto eines Anwohners der Schwemmerstraße immer wieder demoliert. Der Geschädigte teilte der Polizei im Rahmen einer Anzeige mit, dass sein Pkw erstmals Anfang Mai beschädigt wurde. Auch in einer Nacht Ende August, sowie von Montag, 5. September, auf Dienstag, 6. September wurde das Auto in Mitleidenschaft gezogen. Die Taten ereigneten sich jeweils von 20 bis 6 Uhr. Der oder die Täter verursachten am Auto durch Kratzer im Lack und eingeschlagene Nägel in vier Reifen mittlerweile einen Schaden von etwa 2700 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)