Unbekannter stiehlt einem Handwerker seinen Werkzeugkoffer

Im Donauwörther Stadtteil Berg lässt ein Handwerker einen Koffer mit Geräten stehen. Kurze Zeit später ist er weg – die Polizei sucht Zeugen.

Ein Handwerker ist Montag, 12. Februar, um 11 Uhr im Donauwörther Ortsteil Berg bestohlen worden. Der 56-jährige stellte seinen Werkzeugkoffer neben seinem Fahrzeug am Zollfeld ab. Als er diesen laut Polizeibericht für kurze Zeit aus dem Blick ließ, nahm eine bislang unbekannte Person den Koffer samt Geräten im Wert von etwa 1000 Euro an sich und entwendete diesen. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)