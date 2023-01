Unbekannter stiehlt Kfz-Kennzeichen von zwei Autos

Im Donauwörther Stadtteil Berg passieren rätselhafte Fälle. Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Silvesternacht im Donauwörther Stadtteil Berg von zwei Autos die vorderen Kfz-Kennzeichen gestohlen. Der Polizei zufolge standen die Wagen, die Anwohnern gehören, in der Straße Am Zollfeld. In beiden Fällen brach der Täter die Halterung der Nummernschilder heraus. Ein Fahrzeug einer Firma ging der Gesuchte ebenfalls an, hier blieb das Kennzeichen aber zurück. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)