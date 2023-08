Unbekannter zersticht Reifen an teurem Auto

Zum wiederholten Male beschädigt ein Unbekannter einen Pkw im Donauwörther Stadtteil Berg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat zum wiederholten Male im Donauwörther Stadtteil Berg ein Auto mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerstach zwischen Dienstag und Donnerstag der Täter einen Reifen an dem hochwertigen Coupe, das in der Adalbert-Stifter-Straße geparkt war. Dies war bereits die dritte Sachbeschädigung an dem Pkw an dieser Örtlichkeit. Der Schaden summiert sich inzwischen auf rund 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)